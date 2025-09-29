◇プロ野球パ・リーグ 西武 2-0 ロッテ(29日、ベルーナドーム)西武は本拠地最終戦で、ロッテに完封勝利を収めました。この日の先発は、ロッテとの前回対戦でマダックスを達成した渡邉勇太朗投手。初回から三者凡退とすると、その後も2本のヒットしか許さず6回無失点の好投を披露しました。打線は、2回の先頭で打席に向かったネビン選手が21号の先制ソロ。さらに6回には先頭からの連打で無死満塁の好機をつかみ、セデーニョ選手のタ