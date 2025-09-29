『鬼滅の刃』公式X（旧Twitter）アカウントは9月29日、同アカウントで行っていた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の興行成績発表を同日で終了すると発表。ファンへの感謝の言葉もつづられたポストには、熱量冷めやらぬコメントが集まっています。【投稿】まだまだ続く鬼滅フィーバー興行成績発表終了のお知らせ同アカウントは7月に公開された同映画について、興行成績の発表を終了することを明らかにしました。こ