◆九州六大学野球秋季リーグ戦優勝決定戦西南大21―2北九大（29日、オクゼン不動産ベースボールスタジアム）西南大は打線に3本塁打が飛び出し、19安打21得点の猛攻で北九大を打ち破った。3回、3番矢野智也（3年・筑陽学園）が右翼へ先制ソロをたたき込むと、5回には2番安川喬矢（4年・尾道）が左翼への満塁弾を放ち打線の勢いはさらに上昇。7回は1番合田侑聖（4年・海星）に左越えの2ランが飛び出し、北九大を圧倒した。