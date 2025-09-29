メスシリンダーに入ったユニークなビールを･･･43歳の女性アナウンサーが?1リットルタワービール?をグビグビっと飲酒―。宮崎放送(MRT)の川島恵アナウンサーが公開した?豪快ショット?がフォロワーから注目を集めている。英国風PUB「HUB」からの中継で1リットルタワービールを飲んだことを紹介し「メスシリンダーに入っていてずっしり重い!ユニークこのまま1人で飲んでも、仲間とシェアしてもOKだそうです」とインスタグラムに