現地９月27日、U-20ワールドカップ（W杯）がチリで開幕した。船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は、27日にグループステージの初戦でU-20エジプト代表と激突。29分に齋藤俊輔が獲得したPKを主将の市原吏音が決めて先制に成功すると、48分にも石井久継が狙い澄ましたコントロールショットでネットを揺らし、追加点を奪取。２−０で勝利して白星スタートを切った。30日にはホスト国のチリとの対戦を控えるなか、チリメディア『r