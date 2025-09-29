ヴィッセル神戸は９月29日、2026シーズンの新戦力として京都橘高校に所属のFW伊藤湊太の加入内定を発表した。伊藤は、ガンバ大阪門真Jr.ユースを経て、23年に京都橘高に入学。24年に行われた全国高校サッカー選手権大会では、京都代表として出場。今年の３月にはU−18日本代表にも選出された将来有望な18歳は、神戸の公式サイトで以下の通りコメントした。 「この度、2026シーズンからヴィッセル神戸に加入することになり