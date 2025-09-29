大河ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【べらぼう】ネタバレ 第３８回あらすじ詳細版 大河ドラマ考察感想』と題した動画を公開し、2025年10月5日放送予定の第38回「蔦重栄華乃夢噺」について大胆な考察と予想を語った。動画では、物語がいよいよ佳境に差し掛かる中、東周祭シャラク＝写楽がどのように描かれるのか、その正体について独自の視点を提示している。 トケル氏は「サダノブがますます世