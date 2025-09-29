タレントのマツコ・デラックス（52）が29日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。コンビニで「確実に買う物」を明かした。コンビニに関するアンケートで「女性の半数がコンビニで予定外の買い物男性はほぼない」という結果を聞いたマツコは「普段コンビニにしか買い物行ってないですよ」とヘビーユーザーであること告白。コンビニでの自身の傾向として「今日あれ買おうぐらいな感じで（店に）入るけど