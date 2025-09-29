10月4日投開票の自民党総裁選に向け、news zeroでは藤井貴彦キャスターによるインタビューなどを通じて候補者5人の考えを個別に伝えていきます。■林芳正官房長官インタビューノーカット版はコチラ■茂木敏充前幹事長インタビューノーカット版はコチラ