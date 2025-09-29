9月29日放送の「HENNGE presents BIZ-TECH Lounge」は、先週に引き続き、ゲストに株式会社AOKIホールディングス執行役員の石松昇氏を迎えて、DXの課題や人材育成について詳しくお話いただいた。 文化放送アナウンサー・甲斐彩加（アシスタント）「DXを推進していく中で感じる壁や課題は何ですか？」 株式会社AOKIホールディングス執行役員・石松昇氏「変化に対する心理的な抵抗です」 HENNGE株式会社代表