Ｊ２磐田の新監督に、磐田Ｕ―１８の安間貴義監督（５６）が昇格することが２９日、分かった。本日中に発表される見込み。この日はジョン・ハッチンソン監督（４５）の解任を発表し、練習から久藤清一コーチ（５１）が暫定的に指揮していた。Ｊ１復帰を目指す磐田が残り７試合で大なたを振るった。ハッチンソン氏は今季就任。ポゼッション重視のスタイルを目指したが、２７日の大宮戦で２―０から逆転を許すなど内容が不安定で