ドル売り一服、円高圧力残るドル円一時１４８円台半ば割れ＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル売りが優勢。東京市場からのドル売りの流れを引き継ぎ、ドル円は148.47付近まで下落。米政府機関閉鎖懸念がドル売りと円高圧力を強めている。ユーロドルは一時1.1733付近、ポンドドルは1.3450付近まで上昇した。米１０年債利回りは４．１６％台から４．１４％付近へと低下している。ただ、足元ではドル売りは一服し、