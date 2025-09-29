◇パ・リーグオリックス4―0楽天（2025年9月29日京セラD大阪）オリックス九里が今季初完封で11勝目（8敗）を挙げた。2回に連続四球で無死一、二塁と走者を背負うも、宗山を一ゴロ、吉野を遊ゴロに仕留めた。3回1死二、三塁も村林、黒川を打ち取り後続を断った。内外角を丁寧に突きつつ、緩急を織り交ぜ的を絞らせなかった。CS出場が決まり、マチャド、ペルドモ、岩崎のリリーフ陣がリフレッシュも兼ね出場選手登録を抹消