日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）は29日、東京・両国国技館で定例会合を開き、大島理森委員長（元衆院議長）が両横綱を絶賛した。09年秋場所の白鵬―朝青龍以来、16年ぶりに横綱同士の優勝決定戦を戦った大の里（25＝二所ノ関部屋）と豊昇龍（26＝立浪部屋）へ「両横綱の“大豊（たいほう）時代”が来た。横綱としての重責をしっかりと果たした。あっぱれでありました！この一言です」と評価した。横綱昇進後