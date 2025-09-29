今月18日、茨城県つくば市でプレハブの建物が倒壊するなどの被害が発生した突風について、気象庁は「竜巻」だったと認定しました。18日、茨城県つくば市で突風が発生し、プレハブの建物が倒壊したほか、屋根瓦が飛散するなどの被害がありました。調査を行ってきた気象庁は29日、「この突風をもたらした現象は竜巻と認められる」と発表しました。瞬間的には、およそ風速45メートルの風が吹いていたとみられます。また、気象研究所に