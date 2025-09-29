女優の原菜乃華（22）が29日、自身のインスタグラムを更新。26日に最終回を迎えたNHK連続テレビ小説「あんぱん」の特別編の放送を伝えた。同ドラマでヒロインのぶの妹・メイコ役を務めた原は「今夜11：00〜あんぱん特別編スタート！4夜連続です。お見逃しなく」と呼びかけ、「怪傑アンパンマン」のポスターの前に立つ姿を公開した。この投稿に「とっても楽しみ」「あんぱんロスまっしぐらだったからまたメイコちゃん達に会えるの