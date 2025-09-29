U-17日本代表で新たなチャレンジ。神戸トップチーム昇格のMF瀬口大翔(神戸U-18)は前向きに新たなポジションでのプレーに挑戦し、守備でハードワークしながら自分の武器で違いを生み出そうとしている。U-17日本代表候補合宿2日目の28日に行われた大阪体育大との練習試合では、右ウイングバックとしてプレー。4月のU17アジアカップでは得意とするシャドーでプレーしていたが、6月のスペイン遠征で右ウイングバックを務め、今回