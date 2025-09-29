『異世界転生したサレ妻ですがクズ夫を捨てて幸せを掴むことにしました』（綾束乙：原作、酒井美羽：漫画/KADOKAWA）第3回【全6回】【漫画】『異世界転生したサレ妻ですがクズ夫を捨てて幸せを掴むことにしました』を第1回から読むDV浮気夫のよそ見運転による交通事故で異世界に転生した夫婦。知らない部屋で目を覚まし、状況を理解した妻・ルミナエは新しい人生でもクズ夫から逃げられないのかと絶望したのだが…。夫の前妻の墓参