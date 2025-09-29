ACIDMANが、10月29日に同時リリースする13thアルバム『光学』と初のトリビュートアルバム『ACIDMAN Tribute Works』。そのトリビュートアルバムにおける最新情報が、本日20時に解禁となった。まず『ACIDMAN Tribute Works』のジャケット写真と収録曲順がついに公開。豪華アーティスト陣がACIDMANの名曲を彩り、全13曲が揃ったアルバムの姿が明らかになった。『ACIDMAN Tribute Works』のCDジャケットは、ACIDMAN×手塚治虫の公式コ