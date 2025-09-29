『転生声優は異世界すべてを魅了する』（榊一郎：原作、じまうそ：漫画/徳間書店）第1回【全9回】この記事の画像を見る病気によって声を失った人気声優・ニキシン。交通事故で異世界へ転生した彼は、少し若返った姿と共に声を取り戻した。森の中でモンスターに襲われている少女・ヴィオラと出会い、共に逃げる途中、彼女から差し出されたのは、呪文が書かれたメモ。持ち前の演技力で感情を込めて読むと、精霊が召喚されて見事モン