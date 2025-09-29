安田レイが、9月27日に東京・有楽町のプラネタリウム、コニカミノルタプラネタリアTOKYO（DOME1）にて、＜Rei Yasuda Planetarium Live -Follow the Light-＞を開催した。◆安田レイ 画像2024年に続き2度目となるプラネタリウムでの公演では、星や空にまつわる名曲のカバーや自身の楽曲から選曲。安田のライブでバンマスを務めるピアノ・クレハリュウイチとの2人編成によるアコースティックアレンジで楽曲を披露した。ピアノのイン