昨年度、在留外国人の増加率が全国1位となった熊本県。実用的な英語を身につけてもらおうと、中学校でAIを活用した英語学習が導入されました。 29日、熊本大学附属中学校で英語の授業をのぞいてみると…1年生が英語でタブレットに話しかけていました。今年度、実践的な英語を身につけようと学校が導入したベネッセが手がけるGELPという英語学習アプリです。この日は自分の好きなものや人、最近の“推し”を説明する英文を考えま