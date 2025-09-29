楠木ともりが、2ndアルバム『LANDERBLUE』を11月26日(水)に発売することが決定。あわせて新アーティストビジュアルも公開した。新曲は、楠木ともり本人が作詞作曲を手掛けた5曲に加えて、アーティスト・AAAMYYY氏による書き下ろしの提供楽曲「浮遊」が収録される。完全生産限定盤は、ミュージックビデオやリリックビデオ、メイキングが収録されたBlu-rayに加え、アルバムの世界観をじっくり楽しむことができるVisual Bookが同梱さ