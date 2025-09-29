◆パ・リーグオリックス―楽天（２９日・京セラドーム大阪）オリックスが今季１６度目の完封勝ちで、同２度目の楽天戦５連勝と３か月ぶりの月間勝ち越しを決めた。バッテリーが立役者となった。１点リードの２回１死一塁、福永がプロ初アーチとなる１号２ラン。９月３日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）以来のスタメンマスクとなった４年目右打者が、通算１０５打席目で待望の一発を放った。投げては、先発・九里が移籍後