音羽美奈が、9月22日発売の「週刊SPA!」に登場。アザーカットが5枚公開された。 音羽美奈「週刊SPA!」 音羽美奈「週刊SPA!」 音羽美奈は、グラビアアイドル、コスプレイヤー、そしてピアニストとしても活動する北海道出身の多才なタレント。フェリス女学院大学音楽学部を卒業後、ピアノやアートの素養を生かしながら“ピアノのおねえさん”の愛称で幅広い活動を展開している。 愛らしい“たぬき顔”とHカップの抜群のプ