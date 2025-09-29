テレビ朝日の田中萌アナウンサーの上品な衣装ショットに、称賛の声が集まっている。２９日にインスタグラムで「今日は午後のＡＮＮニュースでしたデザイン性の高いトップス」と紹介すると、ホワイトのトップスにベージュのパンツを合わせた衣装姿のオフショットを披露。この投稿にファンからは「似合ってます！」「素敵」「可愛いらしく、品のある美しさがとても映えますね」「素敵すぎます思わず見惚れてしまいます」と