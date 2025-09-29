「２０２５ミス・ジャパン日本大会」が２９日、都内で行われ、神奈川県代表で大学で心理学を学ぶ仲道真理子さん（２３）がグランプリに輝いた。１７０センチの長身美女。グランプリの栄冠に輝き「とてもうれしいです。実感はまだありません。グランプリとして名前が呼ばれた瞬間は『え？』という感じでした。この衣装が自信をつけさせてくれた。この衣装に（グランプリの）ティアラが似合うように思ってステージに上がりました