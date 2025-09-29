２９日、崔善姫外相（左）と会見する李強総理。（北京＝新華社記者／饒愛民）【新華社北京9月29日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は29日、朝鮮の崔善姫（チェ・ソンヒ）外相と北京の人民大会堂で会見した。