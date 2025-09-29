◎30日（火）の全国の天気北陸は明け方まで雨が残る所があるでしょう。北海道は昼前まで、霧の出る所がありそうです。日中は全国的に晴れて、洗濯日和となるでしょう。ただ、関東は朝晩中心に、にわか雨がありそうです。沖縄も急な雷雨にご注意ください。◎30日（火）の予想気温朝の最低気温は全国的に前日より低く、旭川は7℃低い7℃、仙台は4℃低い17℃、東京は4℃低い21℃、金沢は4℃低い19℃、名古屋は5℃低い20℃、大阪は3℃