「2025ミス・ジャパン日本大会」が29日、都内で行われ、神奈川県代表の仲道真理子さん（23）がグランプリに輝いた。「まだ実感がない。とてもびっくりしています」と驚きの表情。「ミス・ジャパンという肩書きに恥じぬよう、精いっぱい活動したい」と気を引き締めた。心理学を学ぶ大学4年生で、現在は年末が締め切りの卒業論文の執筆中。進行状況を問われると「“ちょっと…”という感じです」と苦笑いしつつ「今までの人生