生後2ヶ月のラブラドールレトリバーさん。水飲みボウルを置いてみたら…思った以上に赤ちゃん過ぎる、悶絶級の仕草を捉えたその光景は記事執筆時点で35万回を超えて表示されており、1万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：生後2ヶ月の子犬の前に『水飲みボウル』を置いてみた結果…『赤ちゃん過ぎる仕草』】 生後2ヶ月の赤ちゃん犬→水飲みボウルを置いてみたら… Xアカウント『@mana__iu』に投稿さ