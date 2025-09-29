ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう蔦重栄華乃夢噺」は次回１０月５日に第３８回「地本問屋仲間事之始」が放送される。２８日の放送ラストに次回予告が流れ、老中松平定信（井上祐貴）の締め付けに抗おうとして追い詰められた蔦屋重三郎（横浜流星）。本屋仲間と向き合っている座敷に、退場したはずの人物が…。本屋仲間の真ん中に髪が白くなったが、やたらと眼力の強い人物が座っている。ネットも反応し「今、鱗の旦那いなかった？