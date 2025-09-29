9月28日、辻希美が自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。第5子となる次女出産から約3週間後に撮影された動画の中で、退院後の体調不良を振り返った。【関連】辻希美、長女・希空と次女の“18歳差姉妹”SHOTにほっこり「時間さえあれば抱っこ」「完璧です」動画の中で、辻は「今回、なんか5回目っていうのもあったし、自分も歳も歳っていうのもあって」と切り出すと、「出産して帰ってきて。帰ってきたら、動いちゃった