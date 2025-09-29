「麦のめぐみ 全粒粉入りメロンパン」敷島製パン（Pasco）は、「麦のめぐみ」シリーズの新商品として「麦のめぐみ全粒粉入りメロンパン」「麦のめぐみ全粒粉入りパンケーキ はちみつ＆マーガリン2個入」を、10月1日から関東、中部、関西、中国、四国、九州地区で発売する。全粒粉は昨今、洋菓子や子ども向けのおやつなどにも幅広く使用されており、食物繊維を手軽に摂取できるだけでなく、特有の香ばしい味わいが幅広い層に受け入