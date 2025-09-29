2025年9月25日から28日にかけて幕張メッセで開催された「東京ゲームショウ2025」。10ホールから11ホールに展開するインディーゲームコーナー、さらに一般展示の一部ブースで、国内外から集まった多数の作品が出展されました。この記事ではガジェット通信が注目してきた作品を中心に、ピックアップしてご紹介します。大幅にパワーアップしたスーパーヒーロー3DアクションUNDEFEATED: Genesisコーラス・ワールドワイドブースでは、こ