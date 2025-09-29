広島大学の名誉教授と福山市の鉄工所が開発した装置がアメリカ航空宇宙局＝NASAに設置されました。NASAのケネディ宇宙センターに今月設置されたのは重力の強弱を制御する大型装置「グラビテ」です。広島大学発のベンチャー企業「スペース・バイオ」と福山市の「御幸鉄工所」が開発しました。約2メートルの装置に顕微鏡や植物プランターを入れ、月や火星など、天体それぞれの重力が与える影響を地上