元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈さんは9月28日、自身のInstagramを更新。娘が大泣きする？ 姿を披露しました。【写真】丸山桂里奈の娘の泣く姿「ぷくぷくちゃんもママも大きくなってます」丸山さんは「今日は泣いて泣いて泣いて、、、初めてかというくらい泣いて体も痒いし眠いしで、、、」とつづり、4枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目の写真は娘のソロショットです。顔は見えませんが、道路で立ちすくみ、上を向い