澄んだ空気の中で山々や湖を鮮やかに彩る紅葉、情緒ある町並みや庭園を包む秋景色――甲信越には心を奪う名所が数多くあります。今年、あなたが訪れたい紅葉スポットはどこでしょうか。 All About編集部は2025年8月26日、全国10〜70代の男女200人を対象に、「紅葉名所」に関するアンケート調査を実施。今回は「好き＆行ってみたい甲信越地方の紅葉名所」ランキングの結果とともに、「All About」名所・旧跡ガイド、村田博之さんに