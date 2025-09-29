ことし11月の呉市長選挙で、元衆議院議員の三谷光男氏が立候補を取りやめることを表明しました。■三谷光男氏「今秋行われる呉市長選挙への立候補を取りやめることにしました」三谷氏はことし7月、市長選への立候補を表明し、出産・子育ての支援を充実させることなどを話していました。29日の会見には、無所属新人で立候補を表明している能勢泰人氏も同席。三谷氏は、少子高齢化対策など能勢氏と政策が共通することから支援に回り