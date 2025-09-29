滋賀県を訪問中の天皇、皇后両陛下は２９日、彦根市の県立盲学校を訪れ、在学中の中高生らと交流された。教室では、点字新聞を再利用して封筒を作る授業が行われており、天皇陛下が「たくさん作りましたね。作業はどうですか」と質問されると、生徒から「楽しいです」と声が上がった。両陛下は校内で、県内の盲導犬使用者の団体代表らとも懇談された。これに先立ち両陛下は戦後８０年にあたり、草津市内で県遺族会のメンバーと