歌手のKIINA.さんこと氷川きよしさんが、自身のインスタグラムを更新。オフショット写真を公開しました。 【写真を見る】【 氷川きよし 】 「本日はムービーとスチール撮影」オフショットを公開「また後日、皆さまに素晴らしい物を発表いたします」氷川きよしさんは「本日はムービーとスチール撮影」と、投稿。続けて「また後日、皆さまに素晴らしい物を発表いたします」と、綴りました。そして「お楽しみにっぃいい！」