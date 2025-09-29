パイレーツの?怪物?ポール・スキーンズ投手（２３）の恋人で、５４２万フォロワーを誇る元体操選手、オリビア・ダンさん（２２）の?脇汗写真?が注目を集めている。ダンさんはスキーンズの今季最終登板となった２４日（日本時間２５日）の敵地レッズ戦を観戦。白の長袖Ｔシャツというカジュアルな格好で恋人を応援した。だが、熱が入りすぎて汗をかき、テレビ中継で両脇にできた汗の黄ばみがバッチリと流されてしまい、この画像