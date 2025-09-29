熊本市は29日、児童扶養手当の受給案内で誤った説明をしたため、支払いが遅れたと発表しました。 ミスが起きたのは、熊本市の児童扶養手当の受給に関する相談への説明です。熊本市によりますと今年2月、児童2人を育てることになった親族が、2人の養子縁組を自分自身もしくは2人の祖父母が結んだ場合、児童扶養手当てが受け取れるのかどうか市に相談しました。この際、熊本市の担当者がどちらも手当てがもらえると回答したため、