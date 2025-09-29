元RIZINガールで、現在は同イベントの広報を担当している横島加奈が自身のInstagramで名古屋の美味しい料理を楽しんだ様子を投稿した。投稿では「じゃじゃーん！名古屋 #デラうま 」と始まり、名古屋名物の手羽先や手羽餃子、どて煮、エビフライなどを堪能したことを報告。投稿には、RIZINアンバサダーでモデルのくるみとの2ショット写真や、フリーアナウンサーの鈴木芳彦も含めた3ショット写真が添えらている。この投稿にファンか