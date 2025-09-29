愛する夫と娘と、義実家での完全同居。それは、幸せな家族の始まりのはずだった。しかし、優しい笑顔の裏で向けられる義母の鋭い言葉、そして無関心な夫の態度に、主人公・ありさは少しずつ心を蝕まれていた。そんなありさに、実母が伝えたメッセージとは？『モラハラ義実家から逃げ出した話』をごらんください。 夫はありさの家出を、ただの体調不良だと思っているようだった。娘からパパを奪っていいのかと迷うありさに