元ＳＫＥ４８で女優の松井玲奈が１３日までにＳＮＳを更新し、香港ディズニーでの様子を公開した。インスタグラムで「念願のＨａｌｌｏｗｅｅｎ期間の香港ディズニーにお友達と行くことができました！可愛い可愛いチップ＆デールに今回も会えて大歓喜」とつづって、ハロウィン仕様のチップとデールとの３ショットをアップ。「９月末の香港は３０度前後で気温が高め。買ったアイスは１分ほどで、でろでろ溶け出す暑さ。さらに