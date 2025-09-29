穏やかで幸せだったはずの日常が崩れ始めたのは、夫が始めたスマホゲームがきっかけだった。子煩悩で家族を大切にしていた夫は、まるで別人のように変わり果て、彼の目に映るのは画面の中の世界だけ。それは、私が愛した夫の姿とはかけ離れたものだった。主人公は度重なる夫からのひどい態度に、期待を捨てて切り捨てることを決意する。『ゲーム狂い夫を捨てた話』最終話をごらんください。 夫との別れを決意したえ