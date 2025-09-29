9月6日、恵比寿ガーデンプレイス ザ・ガーデンホールに音楽専門校「バンタンミュージックアカデミーPOWERED BY ユニバーサルミュージック」が来年4月開校することに先駆けて、お笑い芸人でありアーティストでもある粗品の特別授業が開催された。音楽講座が開始今回の講座の大きな4つの流れは「作詞作曲」、「コード進行」、「音楽の流行の時代の流れ」、「質問コーナー」だ。まさに、正攻法の授業である。前半の二つは、それこそバ