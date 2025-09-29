森和之氏日本パラリンピック委員会（JPC）の森和之会長は29日、国際パラリンピック委員会（IPC）がウクライナに侵攻するロシアと同盟国ベラルーシの国内パラリンピック委員会（NPC）に対する資格停止処分の全面解除を決めたことを受け「誠に遺憾であるが、総会の決定事項として受け入れざるを得ない」とコメントを発表した。韓国・ソウルでのIPC総会（27日）で、JPCは両国NPCの資格停止処分の継続を支持したと明かし「ロシアの