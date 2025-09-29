たまたま2人が並ぶことに2019年に結婚を発表した、37歳俳優と42歳女優の?激レア?夫婦横並びショットに注目が集まっている。「たまたま横並びでどちらもよろしくどうぞ」と書き込み、インスタグラムのストーリーズを更新したのは水川あさみ。水川が表紙を務める「FIGARO japon」(CEメディアハウス)11月号と、夫の窪田正孝が表紙を務める「OCEANS」(ライトハウスメディア)11月号の、2冊の雑誌が隣り合う様子を披露している。